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В Україні стався землетрус (мапа)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні стався землетрус (мапа)

Землетрус в Україні / Фото: cxid.info

За місцевих часом підземні поштовхи зафіксували о 12:53.

У суботу, 23 вересня, у Свалявському районі Закарпатської області стався землетрус за шкалою Ріхтера 2 бали. 

Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу зафіксовано у Свалявському районі на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За місцевих часом підземні поштовхи зафіксували о 12:53", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останній землетрус у Закарпатській області був зареєстрований 14 вересня 2023 року. Тоді зафіксували підземні поштовхи з магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).  

Землетрус у Закарпатській області. ФОТО: Головний центр спеціального контролю / ©
Землетрус у Закарпатській області. ФОТО: Головний центр спеціального контролю

Як повідомляли раніше, у Грузії вранці, 24 вересня, сталися два землетруси. Один з них – з епіцентром зовсім поряд із Тбілісі.

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Дата публікації
Перегляди
2047
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