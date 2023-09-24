В Україні стався землетрус (мапа)

У суботу, 23 вересня, у Свалявському районі Закарпатської області стався землетрус за шкалою Ріхтера 2 бали.

Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

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"Епіцентр землетрусу зафіксовано у Свалявському районі на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За місцевих часом підземні поштовхи зафіксували о 12:53", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останній землетрус у Закарпатській області був зареєстрований 14 вересня 2023 року. Тоді зафіксували підземні поштовхи з магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).

Землетрус у Закарпатській області. ФОТО: Головний центр спеціального контролю

Як повідомляли раніше, у Грузії вранці, 24 вересня, сталися два землетруси. Один з них – з епіцентром зовсім поряд із Тбілісі.

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