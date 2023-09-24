В Украине произошло землетрясение (карта)

По местному времени подземные толчки зафиксировали в 12:53.

В субботу, 23 сентября, в Свалявском районе Закарпатской области произошло землетрясение по шкале Рихтера 2 балла.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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"Эпицентр землетрясения зафиксирован в Свалявском районе на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По местному времени подземные толчки зафиксировали в 12:53", — говорится в сообщении.

Напомним, последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 14 сентября 2023 года. Тогда зафиксировали подземные толчки с магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера).

Землетрясение в Закарпатской области. ФОТО: Главный центр специального контроля

Как сообщалось ранее, в Грузии утром, 24 сентября, произошло два землетрясения. Один из них – с эпицентром совсем рядом с Тбилиси.

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