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В Румынии раздался взрыв в квартире жилого дома – есть жертвы

В Румынии раздался взрыв в квартире жилого дома – есть жертвы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
1 мин
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В Румынии раздался взрыв в квартире жилого дома – есть жертвы

Чрезвычайники ликвидируют пожар в квартире после взрыва в Сибиу/Фото: ISU Sibiu

После взрыва в квартире вспыхнул пожар.

В Румынии, в городе Сибиу, утром в воскресенье, 24 сентября, произошел взрыв в многоквартирном доме – погибли два человека.

Об этом сообщает Digi24.

Известно, что взрыв произошел в квартире на первом этаже, после чего вспыхнул пожар. В квартире обнаружили тела двоих погибших.

Из-за пожара из дома эвакуировали около 20 человек. Поисково-спасательные работы внутри квартиры все еще продолжаются.

Напомним, в Курске 24 сентября беспилотник попал в здание ФСБ.

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Дата публикации
Просмотры
396
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