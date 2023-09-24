В Румынии раздался взрыв в квартире жилого дома – есть жертвы

После взрыва в квартире вспыхнул пожар.

В Румынии, в городе Сибиу, утром в воскресенье, 24 сентября, произошел взрыв в многоквартирном доме – погибли два человека.

Об этом сообщает Digi24.

Известно, что взрыв произошел в квартире на первом этаже, после чего вспыхнул пожар. В квартире обнаружили тела двоих погибших.

Из-за пожара из дома эвакуировали около 20 человек. Поисково-спасательные работы внутри квартиры все еще продолжаются.

Напомним, в Курске 24 сентября беспилотник попал в здание ФСБ.

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