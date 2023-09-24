Республиканец-кандидат в президенты США против членства Украины в НАТО и помощи

Он обвинил Украину в том, что "она не использует рычаги влияния, чтобы закончить войну".

Претендент в возможные кандидаты в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО и финансовой помощи.

Об этом говорится в подкасте The Glenn Beck Program.

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"Я не думаю, что членство (Украина — ред.) в НАТО есть в наших интересах безопасности. Все, что это даст, — больше обязательств для нас. Так что если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем? " – сказал он.

Кроме того, американский политик заявил, что прекратил бы финансовую помощь Украине, если бы стал президентом. Более того, он обвинил Украину, что "она не использует рычаги влияния, чтобы закончить войну".

Добавим, что в начале политических гонок Десантис призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После критики он назвал Путина "военным преступником".

Напомним, республиканцы-кандидаты, среди которых Рон Десанитс, в президенты США устроили спор, обсуждая войну в Украине и помощь Киеву.

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