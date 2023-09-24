В Грузии произошло два землетрясения

Эпицентр землетрясения был в 4 км от Тбилиси.

В Грузии утром, 24 сентября, произошло два землетрясения, одно из них – с эпицентром совсем рядом с Тбилиси.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что первые подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксированы около 8 часов по местному времени.

"Эпицентр землетрясения был в 4 км от Тбилиси, в направлении села Лелубани (Мцхетский муниципалитет), глубина 27 км. Толчки почувствовали и в столице Грузии", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 14 сентября, в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда – 2,0 балла по шкале Рихтера.

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