В Черновицкой области произошло землетрясение: подробности

В Черновицкой области в среду, 6 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение зафиксировали в среду в 9:56 в районе села Старый Волчинец, Черновицкой области, на глубине 5 км.

В центре специального контроля отмечают, что землетрясение не несет угрозы населению и по классификации относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.

Напомним, последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 24 июля 2023 года магнитудой 1,6.

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