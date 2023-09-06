В Черновицкой области произошло землетрясение: подробности

На Буковине зафиксировали землетрясение.
В Черновицкой области в среду, 6 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Землетрясение зафиксировали в среду в 9:56 в районе села Старый Волчинец, Черновицкой области, на глубине 5 км.
В центре специального контроля отмечают, что землетрясение не несет угрозы населению и по классификации относится к неощутимым.
"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.
Напомним, последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 24 июля 2023 года магнитудой 1,6.
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