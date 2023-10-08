Атомный авианосец США отправился к берегам Израиля.

Авианосец USS Gerald R. Ford возглавит ударную группу ВМС США, его будут сопровождать миноносцы с управляемыми ракетами и ракетные крейсеры.

США направляют свою авианосную группу кораблей в восточную часть Средиземного моря из-за нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По словам главы Пентагона, атомный авианосец USS Gerald R. Ford во главе ударной группы ВМС США направляется к восточной части Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

Авианосец, ранее находившийся у берегов Италии, будут сопровождать миноносцы с управляемыми ракетами и ракетные крейсеры.

США также принимают меры по усилению присутствия истребителей в регионе, включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и A-10.

Присутствие ударной группы ВМС США предназначено для сдерживания "Хезболла" в Ливане и других боевых группировок, выступающих против Израиля.

Президент США Джо Байден в субботу, 7 октября, предостерег "любую сторону, враждебную Израилю" от использования момента нападения ХАМАС "для получения выгоды".

ХАМАС и Хезболла признаны террористическими организациями в Соединенных Штатах, Евросоюзе и Израиле.

Израиль обвиняет своего заклятого врага Иран в поддержке ХАМАСа.

Официальный представитель администрации президента США заявил, что пока неясно, играл ли Иран прямую роль в нападениях на Израиль в эти выходные, но нет сомнений, что Иран финансирует, экипирует и вооружает ХАМАС.

Напомним, в воскресенье, 8 октября,президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна поддерживает "право палестинцев на самооборону", и обвинил Израиль в создании угрозы безопасности региона.

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