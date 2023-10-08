Байден распорядился предоставить дополнительную помощь Израилю — Блинкен

Госсекретарь США заявил, что у Израиля будет все возможное для отражения атаки ХАМАСа.

Президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС 7 октября.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает The Guardian.

Блинкен заявил 8 октября, что администрация Байдена готовится направить Израилю дополнительную военную помощь, "чтобы убедиться, что у страны есть все необходимое для отражения атаки ХАМАСа из Газы".

Блинкен также сказал, что о дополнительной помощи Израилю, вероятно, будет объявлено до конца 8 октября.

По его словам, вторжение ХАМАСа 7 октября утром, стало "худшим нападением на Израиль от 1973 года, произошедшей почти 50 лет назад войны Судного дня". Он назвал это нападение "массовой террористической атакой, которая убивает израильских гражданских в их городах, в их домах… буквально перетаскивает людей через границу с Газой".

"Мир должен быть возмущен тем, что он видел", – добавил Блинкен.

Напомним, ранее президент США заявил, что страна поддержит Израиль и позаботится о помощи.

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