Во время обстрела пригорода Херсона пострадала 11-летняя девочка

Раненого ребенка госпитализировали, он находится в коме.

В воскресенье, 8 октября, в результате террористического обстрела российской армии поселка Киндыйка возле Херсона ранения получила 11-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, он находится в коме.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, во время обстрела с левого берега Днепра, который начался около 16:00, 11-летняя девочка находилась во дворе у своего дома. Она получила многочисленные ранения, и теперь за ее жизнь борются врачи.

В прокуратуре Херсонской области уточнили, что у ребенка множественные осколочные ранения, перелом руки и травма головы.

Правоохранители добавили, что оккупанты обстреляли пригородный поселок города Херсона, вероятно, из артиллерии уже второй раз за сегодня.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Окупать ударили по территории вблизи церкви.

Всего с начала суток 8 октября в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек. Среди которых – 9-месячный ребенок.

Напомним, на ночь 8 октября российская армия из артиллерии била по Херсону и населенным пунктам правобережья. Повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, газопровод, автотранспорт.

Читайте также: