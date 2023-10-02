РФ снова атаковала Херсон – гражданскому оторвало ногу (фото, видео)

Оккупационная армия РФ снова атаковала Херсон 2 октября – известно о четырех раненых, двое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около 10:00 войска РФ обстреляли транспортное предприятие в Херсоне", – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне обстреляли Херсон артиллерией.

"Во время утреннего обстрела спецназовцам КОРД удалось под взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое", — рассказал он.

Кроме того, под огонь попали авто патрульной полиции.

Окровавленный полицейский значок / Фото: Игорь Клименко

Поврежденная машина КОРДА в результате обстрелов / Фото: Игорь Клименко

Поврежденная машина КОРДА в результате обстрелов / Фото: Игорь Клименко

"Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", — добавил Клименко.

Напомним, оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии в ночь на 2 октября – пострадали мама с двумя дочерьми.

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