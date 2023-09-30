Оккупанты "демилитаризовали" школу в Херсоне: видео последствий

Прошло без пострадавших.
В субботу, 30 сентября, российская оккупационная армия обстреляла деоккупированный Херсон. Россияне попали в здание местного учебного заведения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В результате удара РФ повреждено помещение старшей и начальной школы. Обошлось без жертв, подчеркнул руководитель ОВА.
"Армия РФ "демилитаризировала" окна, стены, потолок и целые учебные классы", — добавил Прокудин.
Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне попали в районы 31 населенного пункта области; территорию и здание завода, общепит в Херсоне.