Россияне ударили по Краматорску ракетами: детали атаки

Ранен один человек.
В ночь на субботу, 30 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранение получил по меньшей мере один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
"Ночью россияне ударили по Краматорску ракетами. Один человек ранен", — говорится в сообщении.
Российские войска атаковали город двумя ракетами. В результате "прилета" повреждена автостоянка из 20 авто и общежитие. Ликвидация последствий обстрела продолжается, отметили в мэрии.
Как сообщалось, ночью против 30 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Кроме того, "прилет" произошел в Винницкой области.