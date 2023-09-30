Россияне ударили по Краматорску ракетами: детали атаки

Ранен один человек.

В ночь на субботу, 30 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранение получил по меньшей мере один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

"Ночью россияне ударили по Краматорску ракетами. Один человек ранен", — говорится в сообщении.

Российские войска атаковали город двумя ракетами. В результате "прилета" повреждена автостоянка из 20 авто и общежитие. Ликвидация последствий обстрела продолжается, отметили в мэрии.

Как сообщалось, ночью против 30 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Кроме того, "прилет" произошел в Винницкой области.

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