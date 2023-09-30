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Нью-Йорк уходит под воду: власти объявили чрезвычайное положение

Нью-Йорк уходит под воду: власти объявили чрезвычайное положение

Мегаполис затопило / Фото: Associated Press

Городские власти предупредили жителей проявлять крайнюю осторожность и оставаться в укрытиях.

В некоторых частях Нью-Йорка произошло наводнение, поскольку интенсивные дожди продолжались по всему городу. В связи с этим власти города объявили чрезвычайное положение.

Об этом пишет Укринформ.

"Хочу сказать всем жителям Нью-Йорка, что пришло время повышенной бдительности и чрезвычайной осторожности, – обратился к жителям города мэр Эрик Адамс. – Если вы дома, оставайтесь дома. Если на работе или в школе, спрячьтесь. Сейчас некоторые станции метро затоплены, и передвигаться по городу чрезвычайно сложно".

Метеорологи объясняют, что осадки были вызваны остатками тропического шторма "Офелия", дошедших до региона с юга.

По данным службы погоды Fox News, в час выпадает более 50 мм осадков. Власти Нью-Йорка заявили, что система метро может выдержать максимум 25 мм. При более высоких часовых показателях она не может справиться с наплывом воды.

В общей сложности за сутки на Лонг-Айленде и в аэропорту имени Кеннеди выпало от 200 до 250 мм осадков, во многих других районах Нью-Йорка — по меньшей мере, 180 мм.

Напомним, 2 сентября на южное побережье Китая обрушился мощный супертайфун "Саола". Он заставил сотни тысяч человек покинуть свои дома.

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