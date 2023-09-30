Юг Украины атаковали более 20 дронов: Гуменюк о ночных ударах РФ

Российская оккупационная армия снова атаковала юг Украины беспилотниками ночью против 30 сентября. На этот раз враг запускал дроны по непростым маршрутам.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Предварительно, оккупанты использовали более 20 беспилотников.

"Беспилотники были снова направлены на юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В частности, маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", — рассказала она.

Приоритетом РФ, отмечает представитель ВСУ, все еще остается Подунавье. В частности, припортовая инфраструктура. Россияне продолжают искать объекты критической и другой важной инфраструктуры для поражения.

"К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической", — добавила она.

Напомним, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС предупредили о движении вражеских беспилотников. В частности, опасность была для Винницкой и Хмельницкой областей.

Жители Винницкой области в Сети сообщили о взрывах. Их подтвердили в ОВА и заявили о "прилете". Стало известно, что на территории области враг попал в объект инфраструктуры.

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