ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клищиевки — ISW

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, ссылаясь на слова российского "военкора", что украинские силы недавно продвинулись вперед, захватив высоту в районе Клищиевки. "Военкоры" также пишут об ожесточенных боях, которые продолжаются вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

В отчете также говорится, что 29 сентября россияне продолжили ограниченные атаки в Бахмутском районе, однако не добились каких-либо подтвержденных успехов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Клищиевки.

Напомним, западная разведка сообщила, что Россия бросила на поле боя в Украину новую армию.

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