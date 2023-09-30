Південь України атакували понад 20 дронів: Гуменюк про нічні удари РФ

Російська окупаційна армія знову атакувала південь України безпілотниками вночі проти 30 вересня. Цього разу ворог запускав дрони непростими маршрутами.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Попередньо, окупанти використали понад 20 безпілотників, а орієнтовно 20 дронів було знищено.

"Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. Зокрема, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України", - розповіла вона.

Пріоритетом РФ, наголошує представниця ЗСУ, все ще залишається Подунав'я. Зокрема, припортова інфраструктура. Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури для ураження.

"На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною", - додала вона.