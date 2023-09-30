Нью-Йорк йде під воду: влада оголосила надзвичайний стан

Міська влада попередила мешканців виявляти крайню обережність і залишатися в укриттях.
У деяких частинах Нью-Йорка сталася повінь, оскільки інтенсивні дощі продовжувалися по всьому місту. У зв'язку з цим влада міста оголосила надзвичайний стан.
Про це пише Укрінформ.
"Хочу сказати всім жителям Нью-Йорка, що настав час підвищеної пильності й надзвичайної обережності, – звернувся до мешканців міста мер Ерік Адамс. – Якщо ви вдома, залишайтеся вдома. Якщо на роботі чи в школі, сховайтеся. Зараз деякі станції метро затоплено, і пересуватися містом надзвичайно складно".
I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H— Jonathan Gardner (@thejongardner) September 29, 2023
Метеорологи пояснюють, що опади були спричинені залишками тропічного шторму "Офелія", що дійшли до регіону з півдня.
За даними служби погоди Fox News, за годину випадає понад 50 мм опадів. Влада Нью-Йорка заявила, що система метро може витримати щонайбільше 25 мм. За вищих годинних показників вона не спроможна впоратися з напливом води.
Загалом за добу на Лонг-Айленді та в аеропорту імені Кеннеді випало від 200 до 250 мм опадів, у багатьох інших районах Нью-Йорка – щонайменше 180 мм.
Нагадаємо, 2 вересня на південне узбережжя Китаю наринув потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.
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