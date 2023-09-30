Нью-Йорк йде під воду: влада оголосила надзвичайний стан

У деяких частинах Нью-Йорка сталася повінь, оскільки інтенсивні дощі продовжувалися по всьому місту. У зв'язку з цим влада міста оголосила надзвичайний стан.

Про це пише Укрінформ.

"Хочу сказати всім жителям Нью-Йорка, що настав час підвищеної пильності й надзвичайної обережності, – звернувся до мешканців міста мер Ерік Адамс. – Якщо ви вдома, залишайтеся вдома. Якщо на роботі чи в школі, сховайтеся. Зараз деякі станції метро затоплено, і пересуватися містом надзвичайно складно".

I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H — Jonathan Gardner (@thejongardner) September 29, 2023

Метеорологи пояснюють, що опади були спричинені залишками тропічного шторму "Офелія", що дійшли до регіону з півдня.

За даними служби погоди Fox News, за годину випадає понад 50 мм опадів. Влада Нью-Йорка заявила, що система метро може витримати щонайбільше 25 мм. За вищих годинних показників вона не спроможна впоратися з напливом води.

Загалом за добу на Лонг-Айленді та в аеропорту імені Кеннеді випало від 200 до 250 мм опадів, у багатьох інших районах Нью-Йорка – щонайменше 180 мм.

Нагадаємо, 2 вересня на південне узбережжя Китаю наринув потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.

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