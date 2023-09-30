Противовоздушная оборона сбила 30 "Шахедов": какие города атаковала РФ

Украинская ПВО ночью сбила беспилотники, которые РФ запустила по городам Украины.

В ночь на 30 сентября оккупанты совершили очередную атаку беспилотниками по территории Украины, выпустив дроны Shahed по южным регионам. Украинские военные уничтожили 30 ударных дронов.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Дроны типа Shahed-131/136 выпустили из крымского мыса Чауда. Беспилотники были ориентированы в большей степени по южным регионам.

В зоне ответственности Сил обороны юга Противовоздушная оборона уничтожила 30 беспилотников:

20 – в Винницкой области;

6 – в Одесской области;

4 – в Николаевской области.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады вспыхнул мощный пожар. Для обезопасения гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные меры по эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки дронами юга Украины.

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