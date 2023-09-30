В Одесской области во время тревоги раздались взрывы

Тревога в области продолжалась менее 20 минут.

В субботу, 30 сентября, во время воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена ракетная.

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые чаты.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена 08:37. Она продолжалась до 08:55.

"Одесская область – ракетная опасность", — говорится в сообщении Командования ПС.

Тем временем Телеграмм-каналы и мониторинговые чаты начали информировать о звуках взрывов. отмечается, что было громко в районе Южного. Официальной информации нет.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября во время воздушной тревоги в Винницкой области прогремели взрывы. Произошел "прилет" на территории региона: враг попал в объект инфраструктуры.

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