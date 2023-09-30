Правительство планирует повысить минимальную зарплату: названа сумма

Шмыгаль не уточнил, будет ли повышение поэтапным или одноразовым.

В Украине в следующем году минимальная заработная плата вырастет до 8 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В марте 2024 года проведем еще одну очередную индексацию (пенсий — ред.), также запланировано увеличение минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен", — сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин "ни в одном месяце не задерживал выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий, было проведено две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны".

В то же время, премьер заверил, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.

"Планируем увеличение бюджета на выплату субсидий. Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", — добавил он.

Напомним, согласно данным Министерства финансов, в среднем зарплата в 2024 году составит 21 852 грн, в 2025 – 25 645 грн, в 2026 – 29 625 грн.

Соответственно увеличится также минимальная заработная плата. В следующем году ее повысят в два этапа:

в январе – до 7100 грн

в июле – до 8000 грн

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