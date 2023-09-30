В городе была объявлена тревога.

В субботу, 30 сентября, в Запорожье прогремели мощные взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают местные телеграм-каналы и СМИ.

"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспильного", – сообщило медиа в 10:07.

Впрочем, уже в 10:22 стали снова слышны взрывы.

Местные власти взрывы пока не комментируют. Впрочем, в Запорожской ОВ сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.

Как сообщалось, в Одесской области во время тревоги раздались взрывы. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:37. Она продолжалась до 08:55. Было предупреждение о ракетной опасности.

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