В городе была объявлена тревога.
В субботу, 30 сентября, в Запорожье прогремели мощные взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщают местные телеграм-каналы и СМИ.
"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспильного", – сообщило медиа в 10:07.
Впрочем, уже в 10:22 стали снова слышны взрывы.
Местные власти взрывы пока не комментируют. Впрочем, в Запорожской ОВ сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.
Как сообщалось, в Одесской области во время тревоги раздались взрывы. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:37. Она продолжалась до 08:55. Было предупреждение о ракетной опасности.