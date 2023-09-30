В Британии вандалы спилили "дерево Робин Гуда" (видео)

В Великобритании любимая достопримечательность туристов, которую снимали в голливудских фильмах и многочисленных британских телесериалах, была уничтожена. Было начато полицейское расследование, а впоследствии задержан 16-летний парень, подозреваемый в преступлении.

Об этом пишет Daily Star.

Многие называли этот случай "настоящей трагедией" в соцсетях. Вандал с бензопилой совершил нападение на один из достопримечательностей Великобритании.

"В настоящее время при поддержке партнеров ведется расследование, направленное на установление причастных лиц", — отметили сотрудники полиции Нортумбрии.

Вспомнил о памятке и британский писатель Л.Дж. Росс.

"Каждый год к нам приезжают тысячи людей, которые с нетерпением ждут возможности увидеть знаменитое дерево, очень грустный день. Ужасно грустно слышать о гибели этого легендарного, красивого дерева, которое послужило вдохновением для моей второй книги. Я не знаю, почему оно было срублено, сейчас существует множество предположений, но я могу только надеяться, что на то была очень веская причина", — написал он.

Жители Англии любили "дерево Робина Гуда" – возле него признавались любимым, делали свадебные фотосессии, развеивали прах умерших родственников.

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