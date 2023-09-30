У Британії вандали спиляли "дерево Робін Гуда" (відео)

У Великій Британії улюблену пам'ятку туристів, яку знімали в голлівудських фільмах і численних британських телесеріалах, було знищено. Було розпочато поліцейське розслідування, а згодом затримано 16-річного хлопця, якого підозрюють у злочині.

Про це пише Daily Star.

Багато людей називали цей випадок "справжньою трагедією" в соцмережах. Вандал із бензопилою скоїв напад на одну з визначних туристичних пам'яток Великої Британії.

"Наразі за підтримки партнерів ведеться розслідування, спрямоване на встановлення причетних осіб", — зазначили співробітники поліції Нортумбрії.

Згадав про пам'ятку й британський письменник Л.Дж. Росс.

"Щороку до нас приїжджають тисячі людей, які з нетерпінням чекають можливості побачити знамените дерево, дуже сумний день. Жахливо сумно чути про загибель цього легендарного, красивого дерева, яке послужило натхненням для моєї другої книги. Я не знаю, чому воно було зрубано, нині існує безліч припущень, але я можу тільки сподіватися, що на те була дуже вагома причина", — написав він.

Жителі Англії любили "дерево Робіна Гуда" – біля нього освідчувалися коханим, робили весільні фотосесії, розвіювали прах померлих родичів.

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