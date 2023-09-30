"Еволюція геноциду та відчуття рабства": Володимир Кличко про війну в Україні

Кличко зазначає, що не всі мають бути на фронті.

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив, що в масових викраденнях українських дітей він бачить "еволюцію геноциду".

Про це Кличко сказав в інтерв'ю ZDFheute.

Український боксер зазначив, що кожен українець віком до 60 років повинен колись розраховувати на бій.

"Ні, я не готовий померти за країну, – сказав Володимир Кличко Маркусу Ланцу у вівторок увечері, – я готовий жити за країну. Це складніше, ніж смерть", – розповів він.

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За словами Володимира Кличка, є суттєва різниця, коли російські солдати біжать вперед "зі зброєю або навіть без зброї" і будуть "убиті".

"Якщо ви розумієте це відчуття рабства і те, як поводяться з російськими солдатами, як їх мобілізують, як їх потім викидають, безтурботно – українці інші: ми вільні люди", – наголосив боксер.

"Ми хочемо жити для країни"

Також Кличко зазначає, що не всі мають бути на фронті.

"Їм потрібна "підтримка ззаду", поповнення обладнання та ноу-хау. Попри це, майже кожен українець має справу з поводженням зі зброєю" – розповів він.

Тим часом РФ продовжує депортацію українських дітей.

"Є явні випадки, коли брати і сестри воюють один проти одного. Росія промиває мізки українським дітям. Як результат, воюватимуть свої зі своїми. Це брутальний спосіб, дуже чітко продуманий і спланований російською стороною", – сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київської міської ради, на якій планується розглянути рішення про виділення додаткової допомоги військовим.

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