Чи підскочать ціни на пальне знову: експерт дав прогноз

Долар в Україні дорожчає, що напряму впливає на вартість пального.

Повернення старих ставок акцизного збору та збільшення ПДВ на нафтопродукти від 1 липня призвело до суттєвого здорожчання.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні визначальним фактором є зростання цін на нафту в світі.

"Якщо липень починався з позначки 75 доларів за барель, то сьогодні це вже вище 95... Саме світові тренди, проблеми на цьому ринку штовхають ціни догори", - каже він.

Зокрема, експерти наразі прогнозують, яку позначку перетнуть ціни за літр бензину та дизпального.

"Зараз ціна у преміальних мережах складає 57 гривень за літр, у інших - 52-53 гривні... Розрахунки показують, якщо ціна стабілізується на нафту в межах 95 доларів за барель, то у нас є шанси залишитись з першою п’ятіркою в цін на бензин та дизпальне. Якщо ж ціна буде вища, то це буде робити досить проблематично", - розповідає Куюн.

"Тривожним дзвіночком" є те, що ціна перетнула цю позначку у світі ще минулого тижня.

"Багато прогнозів світових експертів щодо 100 доларів за барель та навіть вище. І це відповідно створює такий дуже нервовий фон... Поки ми бачимо, що ціна тримається. Думаю, що цей "коридор" на 60 гривень не буде подоланий", - резюмував експерт.

Що буде з доларом

Підвищення світових цін на один долар впливатиме на вартість пального й на українських заправках. Дизель та бензин А-95 коштуватимуть по 63 гривні за літр.

Тим часом долар в Україні продовжує дорожчати, його курс повільно, але впевнено наближається до 39 гривень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.