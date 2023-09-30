Подскочат ли цены на горючее снова: эксперт дал прогноз

Доллар в Украине дорожает, что напрямую влияет на стоимость топлива.

Возврат старых ставок акцизного сбора и увеличение НДС на нефтепродукты от 1 июля привело к существенному удорожанию.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня определяющим фактором является рост цен на нефть в мире.

"Если июль начинался с отметки в 75 долларов за баррель, то сегодня это уже выше 95... Именно мировые тренды, проблемы на этом рынке толкают цены вверх", — говорит он.

В частности, эксперты прогнозируют, какую отметку пересекут цены за литр бензина и дизтоплива.

"Сейчас цена в премиальных сетях составляет 57 гривен за литр, в других — 52-53 гривны... Расчеты показывают, если цена стабилизируется на нефть в пределах 95 долларов за баррель, то у нас есть шансы остаться с первой пятеркой цен на бензин и дизтопливо. Если же цена будет выше, то это будет делать достаточно проблематично", – рассказывает Куюн.

"Тревожным звоночком" является то, что цена пересекла эту отметку в мире еще на прошлой неделе.

"Многие прогнозы мировых экспертов относительно 100 долларов за баррель и даже выше. И это соответственно создает такой очень нервный фон... Пока мы видим, что цена держится. Думаю, что этот "коридор" на 60 гривен не будет преодолен", — резюмировал эксперт.

Что будет с долларом

Повышение мировых цен на один доллар будет влиять на стоимость горючего и на украинских заправках. Дизель и бензин А-95 будут стоить по 63 гривны за литр.

Тем временем доллар в Украине продолжает дорожать, его курс медленно, но уверенно близится к 39 гривен.

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