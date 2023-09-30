ВСУ успешно атаковали позицию оккупантов и уничтожили БМП – видео

Военные ВСУ благодаря самоходной артиллерийской установке 2С7 "Пион" уничтожили замаскированную российскую позицию БМП.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Украинские военные атаковали позицию оккупантов после того, как ее разоблачили аэроразведчики.

Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух десантников (видео).

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