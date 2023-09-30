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ВСУ успешно атаковали позицию оккупантов и уничтожили БМП – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
304
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ успешно атаковали позицию оккупантов и уничтожили БМП – видео

Момент "прилета" по позициям окупантов/Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать технику противника.

Военные ВСУ благодаря самоходной артиллерийской установке 2С7 "Пион" уничтожили замаскированную российскую позицию БМП.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Украинские военные атаковали позицию оккупантов после того, как ее разоблачили аэроразведчики.

Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух десантников (видео).

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ВСУ уничтожили замаскированную российскую позицию БМП

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Дата публикации
Просмотры
304
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