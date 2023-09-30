ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию – домой вернулись два десантника (видео)

Военно- Морские Силы ВСУ вместе с Главным управлением разведки провели успешную спецоперацию и эвакуировали двух военнослужащих-десантников с временно оккупированной территории одной из областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Отмечается, что несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два военнослужащих десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории, где участвовали в боях с оккупантами.

Они получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались благодаря местным жителям.

"Было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих, подготовку и проведение которой поручили спецподразделению ВМС "Ангелы". В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали во время выхода группы. Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, более полутора лет находившихся на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию", — говорится в сообщении.

Напомним, СМИ узнали, кто в РФ помогал летчику Кузьминову, перегнавшему в Украину Ми-8.

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