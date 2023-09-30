Зеленcкий объяснил, благодаря чему Украина победит Россию

Украина победит в войне против России благодаря международной поддержке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Наша первая задача – победить в этой войне и вернуть нашему народу долговременный и надежный мир. Мы выполним эту задачу. Благодаря нашему сотрудничеству с мировым большинством. Благодаря широким коалициям, поддерживающим нашу защиту. Благодаря производству оружия и боеприпасов в Украине. И благодаря тому, что мы воплощаем в защиту Украины наиболее эффективные практики боя, реальные практики продвижения вперед, действенные практики защиты людей и инфраструктуры от российского террора.

Все, чему мы научились сами, готовы научить наших партнеров. Все, что служит нашей защите, может служить – и совершенно успешно – защите наших партнеров. Именно этим мы закладываем основу арсенала свободного мира", – сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что зимний период может быть сложным для украинцев. В настоящее время продолжаются работы по подготовке. Не исключено, что россияне будут снова бить по энергосистеме.

Читайте также: