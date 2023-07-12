Зеленский ответил, когда он ожидает победы Украины в войне

Зеленский отметил, что победа – это главное и единственное его желание.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает победы Украины в войне с российскими агрессорами до следующего саммита НАТО, который должен состояться в США в середине следующего года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, информирует ЕП.

На вопрос журналиста о том, чего он ожидает до саммита в следующем году, президент ответил: "Это правда, мы верим в победу".

"Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО – символически, все же 75 лет Альянса – в Вашингтоне. Мне кажется, нам нужно много работать и готовиться к этому саммиту", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что победа – это главное и единственное его желание, и "с победой точно придет членство в НАТО".

"И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя – быть равноправным членом ЕС, безопасного альянса и независимым государством", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не видит предательской позиции от президентов США и Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что военная поддержка от стран Запада должна иметь положительный результат, в частности на поле боя.

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