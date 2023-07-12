Генсек ООН написал Путину письмо: просит сохранить "зерновое соглашение"

Гутерреш отмечает " ключевую важность экспорта продовольствия и удобрений как из Украины, так и из РФ".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором предлагает сохранить черноморское "зерновое соглашение".

Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передают прессслужба ООН и Reuters.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", – заявил журналистам в среду представитель генсека ООН.

В то же время Гутерреш отмечает "ключевую важность экспорта продовольствия и удобрений как из Украины, так и из РФ". Экспорт из России он также называет важным "для глобальной продовольственной безопасности".

"Первоочередную обеспокоенность вызывают незащищенные люди во всем мире, которые больше потеряют от любого разрыва Стамбульских договоренностей и вероятного дальнейшего роста мировых цен на продукты питания и удобрения.

Генеральный секретарь продолжает сотрудничать со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает готовность продолжать сотрудничество с Российской Федерацией по своему предложению", — добавил представитель генсека.

"Зерновое соглашение": что известно

Напомним, "зерновое соглашение" было заключено в июле прошлого года с участием Украины, Турции и ООН. Отдельно также договаривались Турция, ООН и Россия. Договоренности гарантируют безопасный проход судов с зерном из украинских портов.

Ранее стало известно, что РФ покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что "зерновая инициатива" должна быть продлена на более длительный срок и пообещал поговорить об этом с Путиным.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что "зерновое соглашение" не должно зависеть от настроения Путина.

Читайте также: