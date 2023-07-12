Генсек ООН написав Путіну листа: просить зберегти "зернову угоду"

Гутерреш наголошує "на ключовій важливості експорту продовольства та добрив як з України, так і з РФ".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відправив лист російському диктаторові Володимиру Путіну, в якому пропонує зберегти чорноморську "зернову угоду".

Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передаєють пресслужба ООН і Reuters.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", – заявив журналістам у середу речник генсека ООН.

Водночас Гутерреш наголошує "на ключовій важливості експорту продовольства та добрив як з України, так і з РФ". Експорт з Росії він також називає важливим "для глобальної продовольчої безпеки".

"Першочергову стурбованість викликають незахищені люди в усьому світі, які найбільше втратять від будь-якого розриву Стамбульських домовленостей і ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.

Генеральний секретар продовжує співпрацювати з усіма відповідними сторонами з цього питання та висловлює готовність продовжувати співпрацю з Російською Федерацією щодо своєї пропозиції", – додав речник генсека.

"Зернова угода": що відомо

Нагадаємо, "зернову угоду" було укладено в липні минулого року за участю України, Туреччини та ООН. Окремо також домовлялися Туреччина, ООН та Росія. Домовленості гарантують безпечний прохід суден із зерном з українських портів.

Раніше стало відомо, що РФ покине "зерновий коридор" у липні 2023 року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заяляв, що "зернова ініціатива" має бути продовжена на довший термін і пообіцяв поговорити про це з Путіним.

Президент Володимри Зеленський наголошував, що "зернова угода" не повинна залежати від настрою Путіна.

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