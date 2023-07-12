В Киеве могут продолжить работу заведений: что известно

Украинские рестораторы обратились к киевским властям с просьбой продлить работу местных заведений. Речь идет о субъектах хозяйствования столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Национальная ресторанная ассоциация Украины подала соответствующее письмо Совету обороны города Киева. Предприниматели уверяют, что продление работы заведений на один час, а именно до 23:00, будет способствовать:

улучшению экономической ситуации в городе;

созданию дополнительных рабочих мест;

увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди – иметь работу", – подчеркнули рестораторы.

Глава Киева отметил, что городским властям следует взвешенно рассмотреть этот вопрос. Сначала состоится встреча с предпринимателями, где обсудят интересы бизнеса и соблюдение правил безопасности в условиях военного положения. Окончательное решение примет Совет обороны столицы.

Отметим, что недавно в одном из ресторанов Днепра произошел резонансный скандал. Дело в том, что в заведение не пустили бойца ВСУ из-за военной формы, которая якобы не соответствует дрескоду. Пользователей сети возмутил инцидент, свидетельствующий о неуважении украинской армии.

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