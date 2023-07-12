У Києві можуть продовжити роботу закладів: що відомо

Українські ресторатори звернулися до київської влади з проханням подовжити роботу місцевих закладів. Йдеться про суб'єкти господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Національна ресторанна асоціація України подала відповідний лист до Ради оборони міста Києва. Підприємці запевняють, що подовження роботи закладів на одну годину, а саме до 23:00, сприятиме:

поліпшенню економічної ситуації в місті;

створенню додаткових робочих місць;

збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

"Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди – мати роботу", – наголосили ресторатори.

Очільник Києва зазначив, що міській владі слід виважено розглянути це питання. Спершу відбудеться зустріч з підприємцями, де обговорять інтереси бізнесу та дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. Остаточне рішення ухвалить Рада оборони столиці.

Зауважимо, нещодавно в одному з ресторанів Дніпра стався резонансний скандал. Річ у тім, що до закладу не пустили бійця ЗСУ через військову форму, яка нібито не відповідає дрескоду. Користувачів мережі обурив цей інцидент, який свідчить про неповагу до української армії.

Читайте також: