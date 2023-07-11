"Надо бороться до победы": оправдаются ли ожидания от саммита НАТО

В течение 11-12 июля главы государств будут принимать решения о членстве Украины в Альянсе и последующей военной поддержке нашего государства. Впрочем, их может быть мало.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время телемарафона "Единые новости".

"Нужно решение. Здесь (в Вильнюсе, – ред.) ожидания у всех очень высокие: у нас, у украинцев... То, что решат главы государств НАТО, конечно же будет больше, чем это было в Бухаресте 15 лет назад, но, я подозреваю, что недостаточно", – отметил экс-министр.

Линкявичюс отмечает, что надо будет бороться и дальше, чтобы победить. Речь идет не только о поле боя, но и о политической арене.

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Ранее мы сообщали, что саммит НАТО стартовал 11 июля в Вильнюсе. На него прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает членство Украины в НАТО. По его словам, время обещаний истекло.

Посол страны в Альянсе считает, что Украине не предоставят приглашение в НАТО на саммите. Но речь может идти об установлении более четкой процедуры его получения.

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