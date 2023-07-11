"Треба боротися до перемоги": чи виправдаються очікування від саміту НАТО

Впродовж 11-12 липня глави держав ухвалюватимуть рішення щодо членства України в Альянсі та подальшої військово підтримки нашої держави. Втім, їх може бути замало.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час телемарафону "Єдині новини".

"Потрібне рішення. Тут (у Вільнюсі, – ред.) очікування у всіх дуже високі: у нас, в українців... Те, що вирішать глави держав НАТО, звичайно ж буде більше, ніж це було в Бухаресті 15 років тому, але, я підозрюю, що недостатньо", – зазначив ексміністр.

Лінкявічюс наголошує, що треба буде боротися і надалі, щоб перемогти. Мовиться не лише про поле бою, а й політичну арену.

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Раніше ми повідомляли, що саміт НАТО стартував 11 липня у Вільнюсі. На нього прибув український лідер Володимир Зеленський.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує членство України в НАТО. За його словами, час обіцянок скінчився.

Посол країни в Альянсі вважає, що Україні не нададуть запрошення до НАТО на саміті. Натомість може йтися про встановлення чіткішої процедури його отримання.

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