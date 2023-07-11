Саммит НАТО в Вильнюсе: финальный документ могут изменить в последний момент — СМИ

Пока лидеры стран НАТО не готовы официально давать Украине гарантии членства, однако финальный документ еще могут изменить.

Текст финального коммюнике с саммита НАТО в Вильнюсе может быть изменен в последний момент.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что пока союзники по НАТО не хотят приглашать Украину на переговоры о членстве, но пообещали сделать это, когда "позволят условия".

Они утверждают, что формулировка предварительно должна звучать так: "Мы пришлем приглашение (Украина в НАТО — ред.), когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Сейчас партнеры согласились лишь исключить из условий для Украины План действий по членству. Эта формулировка может быть записана так: "Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству".

В то же время, все эти позиции могут измениться, утверждают источники "Интерфакс-Украина".

Отметим, когда сегодняшняя часть саммита уже подходила к концу, в Вильнюсе приземлился самолет президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним якобы прибыла первая леди Украины Елена Зеленская, а также министр обороны Алексей Резников. Пока неизвестно, выступит ли Зеленский перед лидерами стран Альянса и о чем пойдет речь в финальном документе саммита.

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