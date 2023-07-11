Россия атаковала зерновой терминал в Одесской области: последствия "прилетов"

Российская террористическая армия иранскими дронами "шахед" в ночь на 11 июля атаковала зерновой терминал в Одесской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры сообщили, что российские террористы в ночь на 11 июля запустили иранские дроны по зерновому терминалу в Одесской области.

Поэтому возникло возгорание двух припортовых терминалов – зернового и топливного. Оккупанты повредили оборудование и проезжие части у ограждения терминала и резервуаров. Пожар был оперативно ликвидирован.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, в ОК "Пивдень" рассказали, что российская атака беспилотниками, которую оккупанты ночью против 11 июля нанесли по Одесской области, была направлена на портовую инфраструктуру, чтобы сорвать "зерновое соглашение".

В общей сложности российские террористы запустили по Украине 28 дронов, из которых 26 удалось сбить.

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