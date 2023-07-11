Росія атакувала зерновий термінал на Одещині: наслідки "прильотів"

Російська терористична армія іранськими дронами "шахед" у ніч проти 11 липня атакувала зерновий термінал в Одеській області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори повідомили, що російські терористи у ніч проти 11 липня запустили іранські дрони по зерновому терміналу в Одеській області.

Через це виникло займання двох припортових терміналів – зернового та паливного. Окупанти пошкодили обладнання та проїжджі частини біля огорожі терміналу та резервуарів. Пожежу було оперативно ліквідовано.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ОК "Південь" розповіли, що російська атака безпілотниками, яку окупанти вночі проти 11 липня завдали по Одеській області, була спрямована на портову інфраструктуру, щоб зірвати "зернову угоду".

Загалом російські терористи запустили по Україні 28 дронів, з яких 26 вдалось збити.

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