33-й член НАТО: у світі пройдуть 33 акції на підтримку вступу України до Альянсу

Активісти вийдуть на вулиці у країнах Європи, Туреччині, США та Канаді.

Впродовж 11-12 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі, у 33 країнах світу пройдуть мітинги на підтримку членства України. Символічно, що наша держава може стати 33 членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI.

Акція на підтримку членства України в НАТО / Фото: t.me/spravdi

Україна в НАТО – гарантія світової безпеки

Як повідомили координатори кампанії Communities Army of Ukraine, мета заходів полягає у тому, щоб донести світовим лідерам: членство України в НАТО – це єдина надійна гарантія сталого миру.

Люди підтримують вступ України до НАТО / Фото: t.me/spravdi

"Альянсу слід прислухатися до голосу громадян. Громади у різних країнах світу закликають вийти на вулиці та продемонструвати свою непохитну підтримку України і використати тематичний хештег #UkraineNATO33rd", – йдеться у повідомленні.

Активісти у різних країнах підтримують вступ України до НАТО

Нагадаємо, що саміт НАТО стартував 11 липня у Вільнюсі. Передовсім, на ньому обговорять перспективу вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальшу військову підтримку у боротьбі з агресією Росії. Свій візит до Вільнюса підтвердив головнокомандувач нашої держави Володимир Зеленський.

Українські та світові політики поділилися власними очікуваннями від зустрічі.

Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що країни-члени узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до НАТО. Він наголосив, що зараз для України й НАТО "дуже важливий, критичний момент".

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