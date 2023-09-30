Ночная атака дронов: сколько вражеских целей удалось сбить

Ночью российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. оккупанты выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА с южного направления — с мыса Чауда, что во временно аннексированном Крыму. Всего зафиксировано около 40 пусков.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", — говорится в сообщении.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что эта ночь особенно не отличалась от предыдущих.

"С оккупированной территории Крыма около 40 беспилотников было направлено из района мыса Чауда. Летели они в Николаевской, Одесской области и в направлении Винницкой области на определенные объекты. Все понимают, какие объекты", — сообщил представитель ВСУ.

По словам Игнатия, жертв среди гражданского населения нет. Возникавшие там последствия и пожары уже локализованы.

Как сообщалось, ночью против 30 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Кроме того, "прилет" произошел в Винницкой области.

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