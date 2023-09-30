Ночная атака дронов: сколько вражеских целей удалось сбить

оккупанты запускали дроны из Крыма.
Ночью российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. оккупанты выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА с южного направления — с мыса Чауда, что во временно аннексированном Крыму. Всего зафиксировано около 40 пусков.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", — говорится в сообщении.
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что эта ночь особенно не отличалась от предыдущих.
"С оккупированной территории Крыма около 40 беспилотников было направлено из района мыса Чауда. Летели они в Николаевской, Одесской области и в направлении Винницкой области на определенные объекты. Все понимают, какие объекты", — сообщил представитель ВСУ.
По словам Игнатия, жертв среди гражданского населения нет. Возникавшие там последствия и пожары уже локализованы.
Как сообщалось, ночью против 30 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Кроме того, "прилет" произошел в Винницкой области.
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