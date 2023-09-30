ВС РФ атаковали Винницкую область: какие последствия

Оккупанты в очередной раз применили ударные беспилотники, запуская их с восточного побережья Азовского моря.

Российские оккупанты обстреляли Калиновскую громаду Винницкой области. Дроны запустили из крымского мыса Чауда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил Винницкий областной совет.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады вспыхнул мощный пожар. Для безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные меры по эвакуации", — сообщают Силы обороны юга Украины.

Необходимости в эвакуации людей нет.

Силы обороны юга Украины уточнили, что 20 ударных дронов уничтожили этой ночью в Винницкой области.

По данным пресс-секретаря командования Натальи Гуменюк, российские беспилотники маневрировали, пытаясь обойти систему ПВО, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины.

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