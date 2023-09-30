ЗС РФ атакували Вінницьку область: які наслідки

Окупанти вкотре застосували ударні безпілотники, запускаючи їх зі східного узбережжя Азовського моря.

Російські окупанти обстріляли Калинівську громаду Вінницької області. Дрони запустили з кримського мису Чауда. За попередніми даними постраждалих немає.

Про це повідомила Вінницька обласна рада.

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації", - повідомляють Сили оборони півдня України.

Потреби в евакуації людей немає.

Сили оборони півдня України уточнили, що 20 ударних дронів знищили цієї ночі на Вінниччині.

За даними речниці командування Наталії Гуменюк, російські безпілотники маневрували, намагаючись обійти систему ППО, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

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