Как Украина готовится к зиме: объяснение Данилова

Зима будет сложной, но государство готовит все необходимое, чтобы выстоять.

Зимний период может быть сложным для украинцев. В настоящее время продолжаются работы по подготовке. Не исключено, что россияне будут снова бить по энергосистеме.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Сніданок з 1+1".

"Вчера на заседании Ставки было отдельное заседание, которое именно этому вопросу было направлено. Президент был недоволен той подготовкой, которая проходит на сегодняшний день. Я могу сказать, что на субботу назначена следующая встреча, для того чтобы все, кто должен этим заниматься — отчитались, каким образом происходит эта работа. Но она продолжается, она идет. У нас уже есть опыт прошлой зимой, когда страна- агрессор атаковала нашу инфраструктуру, наши объекты", — сказал он.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики неустанно продолжают подготовку к отопительному сезону, поэтому к зиме украинская энергосистема будет "максимальна готова".

По его словам, подготовка к отопительному сезону продолжается и не останавливается ни на минуту. Так, уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы.

Кудрицкий подчеркнул, что обещать легкую зиму невозможно, но "украинская энергосистема выстоит".

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Российская Федерация, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому решается вопрос, как защитить ее от вражеских обстрелов.

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