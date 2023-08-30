Ждать ли массированных атак РФ во время отопительного сезона: оценка эксперта

Военно-политический эксперт Александр Коваленко проанализировал сегодняшнюю ракетную атаку и считает, что оккупанты не накапливают ракеты для массированных ударов осенью-зимой.

Об этом эксперт написал на своей странице в телеграмм-канале.

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"Если бы этого пуска не было, то можно было бы говорить о накоплении оккупантами БК. То есть, начиная с 15 августа, если бы не было пусков Х-101/555, то до 15 сентября они бы имели БК – 60 ракет, а до 15 октября около 120. На 15 ноября это уже было бы 180 новых Х-101/555", — говорится в его сообщении.

Вторая причина, по которой россияне могли отказаться от массированных атак – это нехватка самолетов.

"28 ракет было выпущено из 11 стратегов Ту-95МС, или по 2-3 ракеты из самолета, тогда как один такой самолет способен нести 8 ракет и общий залп 11 самолетов составлял бы 88 ракет. А для запуска 28 достаточно было 4, но не 11 самолетов. Это снова возвращает нас к теме сноса Ту-95МС", — отметил Коваленко.

Напомним, в ночь на 30 августа Россия атаковал Киев, обломки ракеты повредили крышу "Ашана".

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