Чи чекати на масовані атаки РФ під час опалювального сезону: оцінка експерта

Експерт припустив, що росіяни відмовилися від масованих ракетних атак по Україні.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко проаналізував сьогоднішню ракетну атаку і вважає, що окупанти не накопичують ракети для масованих ударів восени-зимою.

Про це експерт написав на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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"Якби цього пуску не було, то можна було б говорити про накопичення окупантами БК. Тобто, починаючи з 15 серпня, якби не було пусків Х-101/555, то до 15 вересня вони б мали БК - 60 ракет, а до 15 жовтня близько 120. На 15 листопада це вже було б 180 нових Х- 101/555", - йдеться у його дописі.

Друга причина, через яку росіяни могли відмовитися від масованих атак - це нестача літаків.

"28 ракет було випущено з 11 стратегів Ту-95МС, або по 2-3 ракети з літака, тоді як один такий літак здатний нести 8 ракет і загальний залп 11 літаків становив би 88 ракет. А для запуску 28 достатньо було 4, але не 11 літаків. Це знову повертає нас до теми зносу Ту-95МС", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня Росія атакувал Київ, уламки ракети пошкодили дах “Ашана”.

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