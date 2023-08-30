В Криму окупанти заборонили малим суднам виходити в море – ЦНС

Ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки.
Так, у тимчасово окупованому Криму росіяни ввели заборону на вихід у море малих суден. Рішення пов'язано з серйозним страхом окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Так, власники маломірних суден та їхні капітани не зможуть виходити в море далі, ніж на певну відстань. Йдеться про обмеження в 1 кілометр від порту Феодосії.
"У такий спосіб окупанти відреагували на успішні ураження об'єктів зc РФ у регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 серпня неподалік Оленівки, що у Криму, пролунали потужні вибухи. На місце прильоту виїхали "швидкі".
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