Кабачковий торт: класичний рецепт

Торт із кабачка – чудове рішення, коли хочеться оригінального, смачного, але водночас легкого

З кабачків приготуйте тісто, як на оладки. Обсмажте великі млинці за розміром на всю сковороду. Складіть гіркою один на одного, промажте соусом з майонезу. Верх красиво прикрасьте зеленню та овочами.

Cкладники

кабачки – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

борошно – 0,5 склянки;

помідори – 2 шт.;

сир твердий – 100 г;

часник – 5 зубчиків;

майонез – 150 г;

олія;

перець чорний мелений;

сіль;

свіжий кріп.

Приготування

1. Кабачки промийте під проточною водою. Натріть на великій тертці та залиште на 10 хвилин. З кабачків злийте рідину.

2. Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник видавіть через прес. Посоліть та заправте майонезом.

3. Додайте в кабачкове тісто яйця, борошно, що просіює, перець, посоліть. Добре перемішайте.

4. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте млинці на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.

5. Сир натріть на великій тертці. Помідори наріжте тонкими кружальцями.

6. Викладіть перший кабачковий млинець на блюдо для сервування. Змастіть майонезом із часником та кропом. Розподіліть зверху помідори і накрийте другим млинцем. Повторюйте, доки не закінчаться кабачкові млинці.

7. Останній млинець посипте натертим сиром та прикрасьте помідорами.

Поради

Тортик прикрасьте на свій смак.

Якщо кабачки старі, видаліть шкірку і насіння.

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