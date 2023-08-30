Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 31 серпня?

День кристальної чистоти й гармонії, коли покараним може стати будь-який негативний прояв людської натури. В цей час не можна не лише заздрити, злостивитися або виявляти агресію до інших людей, а й навіть підвищувати на будь-кого голос. Небажано також вдаватися до депресії, занурюючись у сумні й безрадісні думки – вони можуть значно ускладнити нинішній, не найгірший стан справ.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям потрібно використовувати позитивні енергії нинішнього дня для того, щоб налагодити особисте життя – точніше, помиритися з близькою людиною, з якою посварилися значною мірою з власної вини. Головне в цій історії – не лише визнати її, а й – чітко та рішуче – сказати про це вголос. Близька людина обов'язково оцінить сміливість і доброзичливість представників знака і охоче піде їм назустріч, особливо якщо вони пообіцяють зробити висновки з того, що сталося.

Читайте також: