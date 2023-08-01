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Кабачковый торт: классический рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
722
Время на прочтение
2 мин
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Кабачковый торт: классический рецепт

Кабачковый торт / Фото: Credits

Торт из кабачка – отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого

Из кабачков приготовьте тесто, как на оладьи. Обжарьте большие блины размером на всю сковороду. Сложите горкой друг на дружку, промажьте соусом из майонеза. Верх красиво украсьте зеленью и овощами.

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 0,5 стакана;
  • помидоры – 2 шт;
  • сыр твердый – 100 г;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • майонез – 150 г;
  • растительное масло;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • укроп свежий.

Приготовление

1. Кабачки промойте под  проточной водой. Натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Из кабачков слейте жидкость.

2. Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Посолите и заправьте майонезом.

3. Добавьте в кабачковое тесто яйца, просеянную муку, перец, посолите. Хорошо перемешайте.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.

5. Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками.

6. Выложите первый кабачковый блин на сервировочное блюдо. Смажьте майонезом с чесноком и укропом. Распределите сверху помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины.

7. Последний блинчик посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами.

Советы

  • Тортик украсьте по своему вкусу.
  • Если кабачки старые, удалите кожицу и семена.

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Дата публикации
Просмотры
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