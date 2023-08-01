Кабачковый торт: классический рецепт

Торт из кабачка – отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого

Из кабачков приготовьте тесто, как на оладьи. Обжарьте большие блины размером на всю сковороду. Сложите горкой друг на дружку, промажьте соусом из майонеза. Верх красиво украсьте зеленью и овощами.

Ингредиенты

кабачки – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

мука – 0,5 стакана;

помидоры – 2 шт;

сыр твердый – 100 г;

чеснок – 5 зубчиков;

майонез – 150 г;

растительное масло;

перец черный молотый;

соль;

укроп свежий.

Приготовление

1. Кабачки промойте под проточной водой. Натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Из кабачков слейте жидкость.

2. Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Посолите и заправьте майонезом.

3. Добавьте в кабачковое тесто яйца, просеянную муку, перец, посолите. Хорошо перемешайте.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.

5. Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками.

6. Выложите первый кабачковый блин на сервировочное блюдо. Смажьте майонезом с чесноком и укропом. Распределите сверху помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины.

7. Последний блинчик посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами.

Советы

Тортик украсьте по своему вкусу.

Если кабачки старые, удалите кожицу и семена.

Читайте также: