Кабачковый торт: классический рецепт

Торт из кабачка – отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого
Из кабачков приготовьте тесто, как на оладьи. Обжарьте большие блины размером на всю сковороду. Сложите горкой друг на дружку, промажьте соусом из майонеза. Верх красиво украсьте зеленью и овощами.
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 0,5 стакана;
- помидоры – 2 шт;
- сыр твердый – 100 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- майонез – 150 г;
- растительное масло;
- перец черный молотый;
- соль;
- укроп свежий.
Приготовление
1. Кабачки промойте под проточной водой. Натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Из кабачков слейте жидкость.
2. Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Посолите и заправьте майонезом.
3. Добавьте в кабачковое тесто яйца, просеянную муку, перец, посолите. Хорошо перемешайте.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.
5. Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками.
6. Выложите первый кабачковый блин на сервировочное блюдо. Смажьте майонезом с чесноком и укропом. Распределите сверху помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины.
7. Последний блинчик посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами.
Советы
- Тортик украсьте по своему вкусу.
- Если кабачки старые, удалите кожицу и семена.
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